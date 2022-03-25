Вночі над Одещиною збивали ворожі дрони, – ОВА

Сьогодні вночі українські військові збивали ворожі безпілотники над Одеською областю.
Про це вранці в п’ятницю, 25 березня, повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
“Ніч в Одесі та області загалом пройшла спокійно. Звичайно звечора та трошки вночі наші хлопці з сил оборони позбивали дрончиків – інші полетіли ховатися. Хай сховаються вже нарешті назавжди“, – йдеться в повідомленні.
Кількість збитих БПЛА ворога Братчук не вказує.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил України, минулої доби російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість наростили присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.
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