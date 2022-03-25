У Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт, бо не хочуть воювати проти України

Про це у фейсбуці повідомляють Сили оборони Запорізького краю в п’ятницю, 25 березня.
“Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 в підрозділі окупаційних військ РФ, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились брати участь у бойових діях проти ЗСУ”, – йдеться у дописі.
Збройні сили України радять окупантам здаватися в полон, додали захисники Запоріжжя.
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