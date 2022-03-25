Росіяни взяли в полон 14 міських голів, – Верещук

Російські окупанти від початку війни в Україні взяли в полон 14 міських голів.
Про це заявила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у п’ятницю, 25 березня.
За її словами, наразі на міжнародному рівні вирішується питання щодо їхнього обміну, оскільки в Росії заявили, що готові на обмін лише за умов паритетності.
“Тут Росія вимагає паритетності, мовляв, прикордонників на прикордонників, моряків на моряків, і в мене логічне питання: на кого ми будемо міняти міських голів, яких вже 14 в заручниках Росії? Наразі вирішуємо це питання на міжнародному рівні”, – цитує урядовицю ТСН.
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