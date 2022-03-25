Росіяни обстріляли з “Градів” Золоте на Луганщині

Фото: Сергій Гайдай/Телеграм

У Луганській області російські загарбники обстріляли “Градами” місто Золоте, кількість жертв і руйнувань уточнюється.

Про це в ранці в п’ятницю, 25 березня, повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Сьогодні зранку “русский мир” вкотре відчули жителі Золотого – по місту армія РФ відкрила вогонь “Градами”. Кількість жертв і руйнувань уточнюємо”, – написав очільник області та опублікував фотографії наслідків цих обстрілів.

Він зазначив, що протягом доби в області тривають запеклі бої – Збройні сили України намагаються витіснити росіян з Попасної та Рубіжного, де ворог закріпився на околицях населених пунктів. У той же час загарбники продовжують обстріли житлового сектору.

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