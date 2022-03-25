Російські військові переходять воювати на бік України, – розвідка

Скріншот із відео

Російські військові не просто складають зброю, а й переходять воювати на бік України.

Про це ввечері в четвер, 24 березня, поінформувала пресслужба Головного управління розвідки МО України.

“Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна”, – йдеться в повідомленні.

Також ГУР опублікувало відео з російським військовим, який перейшов на бік України та закликав приєднатися до спеціального легіону “Свобода Росії”.

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