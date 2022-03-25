Рашисти збільшують військову присутність в акваторії Азовського моря

Тральщик ЧФ РФ "Валентин Пікуль"

Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика “Валентин Пикуль” , ракетного катера “Набережные Челны” і двох десантних катерів.

Про вдень в п’ятницю, 25 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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