Рашисти збільшують військову присутність в акваторії Азовського моря

Російська Федерація нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря.
Про вдень в п’ятницю, 25 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика “Валентин Пикуль”, ракетного катера “Набережные Челны” і двох десантних катерів.
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