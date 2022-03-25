ПС пояснили, чому за добу збили менше літаків

За добу 24 березня Повітряні сили ЗСУ збили один літак, один БПЛА та чотири крилаті ракети.
Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил.
Як пояснюється в повідомленні, в цей день російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України. Натомість вони нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.
“Один БПЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами.
Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети”, – зазначають у КПС.
Авіація Повітряних сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів.
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