Оборонці Маріуполя знищили п’ять вантажівок і дві БМД окупантів

Бійці окремого загону спецпризначення “Азов” знищили п’ять вантажівок і дві бойові машини десанту російських окупантів, а також понад два десятки загарбників.
Про це вранці в п’ятницю, 25 березня, повідомила пресслужба “Азова”.
“Протягом ночі бійцями полку “Азов” було знищено п’ять вантажних автомобілів, дві БМД, одна бойова машина десанту ворога пошкоджена. Знищено більше двох десятків окупантів”, – йдеться в повідомленні.
“Азовці” наголосили, що захисники міста продовжують боротьбу за український Маріуполь.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 30 – 25.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!