Оборонці Маріуполя знищили п’ять вантажівок і дві БМД окупантів

Руйнування в місті Маріуполь Донецької області, березень 2022 року

Бійці окремого загону спецпризначення “Азов” знищили п’ять вантажівок і дві бойові машини десанту російських окупантів, а також понад два десятки загарбників.

Про це вранці в п’ятницю, 25 березня, повідомила пресслужба “Азова”.

“Протягом ночі бійцями полку “Азов” було знищено п’ять вантажних автомобілів, дві БМД, одна бойова машина десанту ворога пошкоджена. Знищено більше двох десятків окупантів”, – йдеться в повідомленні.

“Азовці” наголосили, що захисники міста продовжують боротьбу за український Маріуполь.

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