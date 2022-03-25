На Миколаївщині українські десантники нищать техніку й живу силу рашистів. ВІДЕО

Десантно-штурмові війська Збройних сил України продовжують громити безславних російських загарбників у Миколаївській області.
Про це вранці в п’ятницю, 25 березня, інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Окупанти намагалися організувати опорний пункт оборони та встигли навести понтонну переправу й намалювати на ній букву “Z”.
Українські десантники за підтримки артилерійських підрозділів завдали вогневого удару по позиціях ворога. Загарбники були змушені відступити, зазнавши втрат у живій силі та військовій техніці.
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