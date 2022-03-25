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ГУР опублікувало імена понад 660 окупантів із Чечні, що обстрілюють українські міста

25/03/2022 10:00

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список із понад шістсот військових чеченського 50-го самохідно-артилерійського полку, які скоюють воєнні злочини проти України.

Як інформує пресслужба ГУР МОУ, цей полк має на озброєнні 36 одиниць 2С19М1 та 17 одиниць РСЗО 2Б26 “Град”.

“Головне управління розвідки України здобуло список військових злочинців – військовослужбовців 50-го самохідно-артилерійського полку. Це формування входить до складу 42-ї мотострілецької дивізії (військова частина 53185) з населеного пункту Шалі, Чечня“, – йдеться в повідомленні.

У розвідці нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Із прізвищами воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.

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