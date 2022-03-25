Фінляндія скасовує пасажирські потяги до РФ

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Фінський оператор VR Group повідомив про скасування пасажирського залізничного сполучення між Фінляндією та Російською Федерацією поїздами Allegro з 28 березня.

Про це вранці в п’ятницю, 25 березня, інформує “Європейська правда” з посиланням на заяву оператора.

У неділю, 27 березня, з Гельсінкі до Санкт-Петербурга вирушить лише ранковий поїзд Allegro, а денний поїзд AE786 скасовується. У неділю обидва заплановані рейси виїдуть із Санкт-Петербурга до Гельсінкі.

“Досі ми продовжували використовувати Allegro відповідно до офіційних інструкцій, і ціль полягала в тому, щоб забезпечити повернення фінів до Фінляндії. За ці тижні люди, які хотіли виїхати з Росії, встигли залишити країну.

Тепер, згідно з контролем держвласності, продовжувати експлуатацію Allegro більше недоцільно через санкції, тому ми тимчасово припинимо рух”, – прокоментував директор з пасажирських перевезень Топі Сімола.

Напередодні міністерка Тютті Туппурайнен, яка відповідає за керівництво держкомпаній, направила в залізничну компанію VR лист, в якому стверджувалось, що рух потягів Allegro є “не відповідним до завдань”, повідомляє Yle.

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