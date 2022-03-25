Чутки про те, що в РФ закінчуються ракети, не відповідають дійсності, – КСВ ЗСУ

Інформація про те, що в росіян закінчуються ракети для ударів по Україні, не відповідають дійсності. Про це заявив на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

“Чи є у противника сили? Звісно, є. Всі ці гучні заяви про те, що у них закінчуються ракети – за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що все не так. Противник активно веде вогонь, особливо з військової інфраструктури, наших військових об’єктів”, – сказав Грузевич на брифінгу в п’ятницю, 25 березня.

Він зазначив, що противник наразі змінив тактику і відслідковує українські засоби протиповітряної оборони, повітряних сил та українську артилерію.

“Я сміливо вже можу заявити – він цього боїться. Тільки за сьогоднішню ніч знищено три танки, з десяток бойових машин [ЗС РФ]. Майже півсотні підтверджених російських загарбників уже знищено”, – розповів Грузевич.

За його словами, ЗСУ мають інформацію, що Росія здійснює мобілізацію в Дагестані, підтягує свіжі сили.

“Але ви ж розумієте – щоб вони опинилися біля Києва, потрібен час. З повітря ці сили не з’являться. Сили в нього (противника) ще є, повірте мені, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію”, – додав Грузевич.

Нагадаємо, станом на 24 березня російська армія випустила по Україні понад 1200 ракет (за оцінкою Пентагону).

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