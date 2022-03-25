Чернігів потрапив в умовне оперативне оточення, – голова ОВА

Чернігів знаходиться в умовному оперативному оточенні ворога.
Про це сказав голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі національного телемарафону близько 11-ї години ранку в п’ятницю, 25 березня.
На сьогодні місто “відрізане”, адже довелося закрити останній пошкоджений ворожою авіацією пішохідний міст через Десну, пояснив голова області.
Ніч була спокійною, однак уранці обстріли Чернігова поновилися – як авіацією, так і артилерією та мінометами росіян.
За словами Чауса, бойові дії для звільнення міста тривають, ЗСУ в Чернігові та поруч із ним дають “потужну відчув” ворогу, і влада має “план Б” для сполучення з іншими регіонами.
Нагадаємо, в ніч на 24 березня російські окупанти зруйнували автомобільний міст через Десну в Чернігові.
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