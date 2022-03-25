На тлі значних втрат ворог перекидає до Білорусі рашистів із Камчатки, – Генштаб

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Російські окупанти зазнали значних втрат і поповнюють сили через перекидання на територію Білорусі, яку використовують як майданчик для наступальних дій на Україну, зведених підрозділів із шести бригад, зокрема стягують війська із Далекого Сходу РФ.

Про вдень в п’ятницю, 25 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“Тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів зі складу 37-ї омсбр (Кяхта), 5-ї отбр (Улан-Уде) 36-ї армії (Улан-Уде), 38-ї омсбр (Катеринославка, Амурська область), 35-ї армії (Білогорськ, Амурська область), 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.

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