Бійці опору підбили російську вантажівку і надали допомогу пораненому полоненому

Українські бійці руху опору на одній із доріг підбили російську вантажівку постачання та взяли в полон пораненого військового ЗС РФ, надавши йому допомогу.
Про це 25 березня повідомляє “Мілітарний”, поширюючи відповідне відео.
Вантажівка була позначена тактичним знаком у вигляді латинської літери “Z”, від удару на путівці вона лягла на бік.
У кузові виявили ящики з боєприпасами та особисті речі військовослужбовців ЗС Росії.
На відео можна побачити, що один із російських окупантів із пораненнями лежить за кілька метрів на узбіччі. До нього підходять україномовні бійці в цивільному, запитують про його стан. Коли росіянин говорить про поранення в ногу, йому накладають засіб для тимчасової зупинки кровотечі.
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