Байден планує зустрітися з українськими біженцями в Польщі

Президент США Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща цього тижня зустрітися з біженцями з України.
Про це він заявив під час пресконференції в Брюсселі, передає “Укрінформ” уранці в п’ятницю, 25 березня.
“Я планую побачити цих людей, і я сподіваюся, що я зможу зустрітися з ними”, – сказав глава Білого дому.
Він зазначив, що, з міркувань безпеки, не може говорити, де саме в Польщі він очікує поспілкуватися з українськими біженцями.
Однак висловив сподівання, що “побачиться з багатьма з них”.
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