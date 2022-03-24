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Зведення ГШ: ворог намагався прорватися до північно-західної та північно-східної околиць Києва, успіху не мав

24/03/2022 01:05

Протягом минулої доби, 23 березня, противник не проводив наступальних дій на Таврійському, Південнобузькому та Волинському напрямках, а також у районі міста Суми. На інших ділянках фронту його спроби не мали успіху.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 24:00 середи, 23 березня.

На Поліському напрямку ворог активізував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Глібівка, Лютіж, Лебедівка. Вздовж лінії зіткнення противник продовжує інженерне обладнання позицій та встановлення мінно-вибухових загороджень. Протягом дня противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Калинівка, Горенка, Пуща-Водиця, Нові Петрівці, Романівка та північно-східної околиці міста Києва.

На Броварському напрямку ворог зупинений. Намагався здійснити спробу прориву оборонних позицій наших військ з метою виходу до північно-західної околиці Києва, та успіху не мав.

На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів Центрального військового округу ЗС РФ, продовжує зосередження сил і засобів для здійснення спроби відновлення наступальних дій. Тут ворог намагається блокувати та зайняти місто Чернігів. Проводив повітряну розвідку районів міста, ймовірно, з метою оцінки результатів авіаційних ударів та виявлення позицій підрозділів ЗС України.

На Слобожанському напрямку противник здійснював артилерійські удари по місту Харків, активних наступальних дій підрозділам окупаційних військ провести не вдалось.

“У напрямку на Суми підрозділи 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджувалися на блокуванні міста, нанесенні артилерійських та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури”, – розповіли в Генштабі.

У напрямку на місто Ізюм окупанти здійснили спробу прориву оборони наших військ у районі населених пунктів Донецьке, Топольське, Кам’янка, тривають бої.

На Донецькому напрямку противника веде обстріли підрозділів Збройних Сил України на переважній більшості напрямків. Основні зусилля зосереджує на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар’їнка та Маріуполь. Здійснює перегрупування та нарощування угруповань для відновлення наступальних дій. Активно веде розвідку, намагається просуватися вперед, минаючі позиції наших військ та місць супротиву не вступаючи в бій.

У районі Попасної, за підтримки артилерії, ворог продовжує спроби просунутись вглиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях. Успіху не мав, зазнав втрат.

Російські окупанти продовжують завдавити авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя. Успіху не має.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує інженерне обладнання позицій. Здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

У зв’язку з численними втратами командування окупаційних військ формує та переміщує додаткові підрозділи до кордонів України. Зокрема, за наявною інформацією, з метою відновлення втрат 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу у військових комісаріатах Смоленської області активізовано заходи з укладання контрактів. Для доукомплектування окупаційних підрозділів також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження з Сирії.

У прикордонні з Україною райони Гомельської області Білорусі з території Росії прибувають залишки підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ.

Продовжує зберігатися імовірність участі окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у російській агресії проти України. За наявними даними, поблизу українсько-білоруського кордону перебувають до чотирьох батальйонно-тактичних груп зі складу ЗС РБ.

“Збройні Сили України у взаємодії з підрозділами Сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Противник несе значні втрати в особовому складі та техніці”, – заявили в Генштабі ЗСУ.

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