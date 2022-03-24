ЗСУ на Миколаївщині відтіснили ворога, збили літак і ракету, – Кім

Віталій Кім

Українські військові на Миколаївщині відтіснили окупантів до межі з Херсонською областю.

Про це вдень 14 березня повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“У перший тиждень ворог заходив до Вознесенська, а зараз ми вже ведемо бої на межі Миколаївської та Херсонської області. Успішно, тяжко. Військові працюють”, – сказав голова області у відеозверненні.

Також, за словами Кіма, вночі ЗСУ збили ворожий літак та крилату ракету окупантів над Миколаївщиною.

Крім цього, голова ОВА зазначив, що наразі в області ведуться роботи з налагодження логістики в області.

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