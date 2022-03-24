За добу зенітники ЗСУ вразили 11 повітряних цілей рашистів

Pентіка ЗУ-23-2 ППО ПС ЗСУ під Києвом. Фото: Getty Images

Зазначається, що за добу зенітниками збиті:

Про це йдеться в нічному звіті пресслужби Командування ПС ЗСУ.

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