Все вирішиться у найближчі 15 днів, – Боррель про перспективи війни

Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що у найближчі 15 днів вирішиться хід російського вторгнення в Україну.

Про це Боррель сказав в інтерв’ю іспанському телеканалу TVE, передає Reuters у четвер, 24 березня.

На думку дипломата, російський уряд поки що не зацікавлений у переговорах про припинення вогню в Україні, адже армія Російської Федерації не досягла своїх військових цілей.

“Зараз РФ не хоче сидіти і про щось домовлятися: вона хоче лише окупувати територію”, – сказав Боррель.

“Вона хоче оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона хоче серйозно вести переговори лише тоді, коли закріпить сильну позицію”, – додав він.

За словами Борреля, Європейська Унія та союзники продовжать надавати військову допомогу українській армії.

“Це важливо, тому що все вирішиться у найближчі 15 днів. Що увійде в історію – то це здатність українців чинити опір“, – зазначив верховний представник ЄС.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 29 – 24.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ