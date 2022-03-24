В Ізюмі під завалами можуть залишатися десятки людей, – міськрада

В Ізюмі Харківської області під завалами внаслідок ворожого авіаудару залишаються за різними даними понад 30 людей. Рятувальники не можуть до них дістатися без спецтехніки.
Про це вдень у четвер, 24 березня, повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін у фейсбуці.
Чиновник каже, що під час авіаційної атаки з боку російських окупантів в будинку перебували мешканці.
Кілька поверхів від удару впали і накрили підвал.
Зараз рятувальники вирішують питання про пошук спеціальної техніки, і своїми силами намагаються розібрати завали, щоби врятувати людей.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 29 – 24.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!