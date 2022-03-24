В Ізюмі під завалами можуть залишатися десятки людей, – міськрада

В Ізюмі Харківської області під завалами внаслідок ворожого авіаудару залишаються за різними даними понад 30 людей. Рятувальники не можуть до них дістатися без спецтехніки.

Про це вдень у четвер, 24 березня, повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін у фейсбуці.

Чиновник каже, що під час авіаційної атаки з боку російських окупантів в будинку перебували мешканці.

Кілька поверхів від удару впали і накрили підвал.

Зараз рятувальники вирішують питання про пошук спеціальної техніки, і своїми силами намагаються розібрати завали, щоби врятувати людей.

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