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Уночі росіяни обстріляли центр Харкова ракетами, випущеними з Чорного моря

24/03/2022 10:19

Уночі російські окупанти обстріляли центр Харкова ракетами типу “Калібр”, випущеними із кораблів у Чорному морі.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі каналу “Рада” у четвер, 24 березня. 

“У нас центр Харкова вчора вночі піддавався обстрілам із застосуванням ракет типу “Калібр”, які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ. Тобто і звідти до нас уже прилітає. Ситуація по Харкову, можна сказати, стабільна. Однак у нас сьогодні було 44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо і 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Тобто, це ми називаємо вже ситуацією стабільною”, – цитує Синєгубова “Українська правда”.

За словами голови ОВА, в області критичною точкою залишається місто Ізюм. Також вранці 24 березня окупанти обстріляли місто Золочів, а 23 березня – місто Балаклея.

Синєгубов додав, що влада слідкує за ситуацією в області і намагається довезти гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоча це складно, бо ворог не дає зелених коридорів для доставки.

Він також зазначив, що поліція у Харкові працює постійно – правоохоронці слідкують за порядком і протидіють мародерству.

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