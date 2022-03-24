Українські військові звільнили село в Запорізькій області, – ОВА

Ілюстративне фото

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Малинівка Гуляйпільського району Запорізької області.

Про це ввечері в четвер, 24 березня, повідомив голова Малинівської громади Володимир Шиш.

“Із п’яти крупних сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами – Любимівка, Новозлатополь, і до сьогоднішнього дня ворог був і у Малинівці. Зараз іде зачистка нашими військами, тож Малинівка звільнена”, – йдеться в повідомленні.

За словами Шиша, ситуація у громаді критична.

Окупанти поставили блокпости та не пускають нікого до оточених сіл. Тому є гуманітарні проблеми – з постачанням їжі, води, ліків, хліба, інсуліну.

Голова громади сподівається на організацію гуманітарного коридору для виїзду людей, насамперед хворих, які потребують постійного догляду та лікування.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 29 – 24.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ