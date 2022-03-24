Українська армія переходить до активної оборони, – Резніков

Фото з ФБ Володимира Зеленського

Перший місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну, період війни, яка розпочалася нападом Росії на Крим понад 8 років тому, увійде в історію як “місяць незламності”. Українська армія та український народ витримали удар, який міг зруйнувати багатьох, але не українців.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у четвер, 24 березня, і подякував усім нашим захисникам і захисницям, усім громадянам, які на своєму місці працюють заради життя країни.

Водночас глава Міноборони зазначив, що попереду в України ще “дуже важкий період”. Проте вже зараз можна робити висновки про боєздатність української армії, тероборони, Національної гвардії та народного спротиву.

“Наші воїни вже уразили понад 100 російських літаків і понад 125 гелікоптерів, понад 520 танків та понад 1500 бронемашин. Сумарні втрати ворога – вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти – вже становлять понад 40 тис. людей. Збільшується кількість дезертирів”, – написав Резніков.

Міністр підкреслив: російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров’ю своїх солдатів. Російське суспільство вже відчуває окремі наслідки, але воно залякане і пасивне.

“Єдиний наш шлях – вистояти під навалою Мордора. Через біль, страх, втрати. Через усі випробування”, – наголосив глава Міноборони.

Олексій Резніков заявив, що українська армія вистояла та посилюється за рахунок резерву, стримує ворога і переходить до активної оборони. Поступово збільшується її міжнародна підтримка.

Резніков вважає, що головне нині – щоб працювала економіка, яка “поступово переводиться на військові рейки”, щоб встояли системи життєзабезпечення, працювала логістика.

“Тут є складнощі, які ми не збираємося ховати та сприймаємо як завдання для вирішення”, – пояснив міністр.

“Ми їх виженемо. Ми все відбудуємо. Ми очистимо нашу землю від наслідків війни. Це вимагатиме від нас напруження всіх сил і часу. Поки ми єдині – ми усе здолаємо”, – підсумував міністр оборони України.

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