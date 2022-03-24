Україна веде переговори про гарантії безпеки з п’ятьма державами, – Кулеба

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України

Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки зі США, Великою Британією, Німеччиною, Францією і Туреччиною.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю іспанському виданню El Pais, повідомляє УНІАН.

За словами очільника МЗС, Росія на переговорах вимагає від України неприйнятних поступок. При цьому Україну цікавлять всього три речі:

гарантії безпеки;

визнання територіальної цілісності (включно з Кримом і Донбасом);

припинення вогню й виведення ворожих військ.

При цьому, як наголосив Кулеба, гарантії безпеки Україна повинна отримати не тільки від РФ, а й від інших країн. І Росія, за словами міністра, на це погодилася.

Кулеба також пояснив, що він розуміє під “гарантіями безпеки”.

“Гарантією безпеки Іспанії як члена НАТО є 5-та стаття, у якій ідеться про те, що якщо хтось на неї нападе, то всі інші члени [Альянсу] будуть її захищати.

Ми хочемо чогось подібного. Тобто якщо хтось нападе на Україну, ті країни, які нададуть свої гарантії безпеки, протягом 24 годин повинні будуть відправити усе необхідне озброєння, прийняти Резолюцію Радбезу ООН з вимогою припинити агресію і запровадити санкції”, – сказав міністр.

Він відзначив, що Україна вже веде перемовини з цього приводу зі Сполученими Штатами, Великою Британією, Німеччиною, Францією й Туреччиною.

“Вони позитивно поставилися до цієї ідеї. Це все ще обговорюється, але я задоволений першочерговою реакцією”, – зауважив Кулеба.

Читайте також:

Зеленський у виступі перед Конгресом показав ВІДЕО знищення українських міст і закликав створити новий міжнародний союз U-24