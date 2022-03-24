У Києві російський снаряд влучив у приватний будинок, сталася пожежа

У Києві внаслідок влучання російського снаряду сталася пожежа у приватному будинку, розташованому в Оболонському районі.

Про це вдень у четвер, 24 березня, інформує пресслужба ДСНС.

“24 березня о 12:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у будинку в Оболонському районі столиці (…) Унаслідок потрапляння снаряду в окремо розташований двоповерховий приватний житловий будинок, сталось загоряння покрівлі”, – йдеться в повідомленні.

О 13:21 займання локалізовано на площі 150 кв. м та о 13:41 – ліквідовано.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

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