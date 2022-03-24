У Харкові рашисти влучили у чергу до гуманітарної допомоги, 6 загиблих і 15 поранених

У Харкові рашисти зі зброї дальньої дії обстріляли пункт “Нової пошти”, де люди отримували гуманітарну допомогу. Загинули шестеро, ще 15 отримали поранення.
Про це вдень у четвер, 24 березня, повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у телеграмі.
“У Харкові росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт “Нової пошти”, біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу.
За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 – поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється”, – йдеться в повідомленні.
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