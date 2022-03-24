У Харкові рашисти влучили у чергу до гуманітарної допомоги, 6 загиблих і 15 поранених

Ілюстративне фото

У Харкові рашисти зі зброї дальньої дії обстріляли пункт “Нової пошти”, де люди отримували гуманітарну допомогу. Загинули шестеро, ще 15 отримали поранення.

Про це вдень у четвер, 24 березня, повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у телеграмі.

“У Харкові росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт “Нової пошти”, біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу.

За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 – поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 29 – 24.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ