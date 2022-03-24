Росіяни стріляли з корабельної артилерії на Одещині. Снаряди впали в море

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Російські війська здійснили обстріл із корабельної артилерії в Одеській області, снаряди впали в море.

Про це ввечері в четвер, 24 березня, повідомив глава Одеської ОВА Максим Марченко.

“Противник здійснив обстріл із корабельної артилерії, але, на щастя, всі снаряди впали в море. Також ворог випустив одну ракету по нашій області. Але, як завжди, наша протиповітряна оборона спрацювала на відмінно, і ракета була збита”, – йдеться в повідомленні.

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