Росіяни стріляли з корабельної артилерії на Одещині. Снаряди впали в море

Російські війська здійснили обстріл із корабельної артилерії в Одеській області, снаряди впали в море.
Про це ввечері в четвер, 24 березня, повідомив глава Одеської ОВА Максим Марченко.
“Противник здійснив обстріл із корабельної артилерії, але, на щастя, всі снаряди впали в море. Також ворог випустив одну ракету по нашій області. Але, як завжди, наша протиповітряна оборона спрацювала на відмінно, і ракета була збита”, – йдеться в повідомленні.
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