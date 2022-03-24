Росіяни скинули на Рубіжне фосфорні бомби

Фото з ФБ Сергія Гайдая

Російські війська застосували авіацію та фосфорні бомби у Луганській області.

Про це в четвер, 24 березня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Основні зусилля ворога були зосереджені на захопленні Рубіжного та Сєвєродонецька. У районі Попасної, за підтримки артилерії, російські війська намагалися просунутися вглиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях, проте успіху не мали і зазнали втрат.

Як наголосив губернатор, міста залишаються під українським прапором.

Авіація супротивника продовжує активні дії на території області. Вночі на Рубіжне було скинуто фосфорні боєприпаси. Внаслідок обстрілів міста загинули четверо людей, серед них двоє дітей. Ще шестеро людей отримали поранення.

Через потужні обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки пошкоджено понад 30 об’єктів, з них десять багатоквартирних та 13 приватних житлових будинків, підприємство легкої промисловості, навчальний заклад, господарські будівлі, гаражі.

Внаслідок влучення російських снарядів у будівлі сталося 16 пожеж. В області частково знеструмлено 14 населених пунктів, повністю – 21. Понад 100 тисяч мирних жителів перебувають без світла.

У 27 населених пунктах відсутнє газопостачання – у 22 повністю та у п’яти частково. Загалом понад 32,5 тисяч людей залишаються без газу.

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