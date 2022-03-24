Росія відкрито пригрозила використанням ядерної зброї у разі “провокації НАТО”

Заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський заявив, що Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну “спровокує” НАТО.
Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.
Відповідаючи на запитання про перспективу ядерної війни проти решти світу, Полянський сказав:
“Якщо Росію спровокує НАТО, якщо на Росію нападе НАТО, то чому б і ні, ми ядерна держава”.
“Я не думаю, що про це правильно говорити. Але погрожувати Росії і намагатися втручатися не варто. Бо коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі наслідки вашої поведінки” – заявив він.
Заступник посла відкинув офіційну заяву уряду США про те, що військовослужбовці російських збройних сил винні у воєнних злочинах в Україні.
“Я не думаю, що ми робимо військові злочини в Україні. Звичайно, це не мені оцінювати. Я не там. І ви не там. Ви дивитеся на багато відео, які можуть бути фейковими. Ви вірите в одне, я вірю в інше” – заявив Полянський.
Читайте також:
НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!