Рашисти примусово вивозять громадян України з окупованої Луганщини в РФ, – Генштаб

У Луганській області окупанти всупереч волі громадян України вивозять їх на територію Російської Федерації.
Про це ввечері в четвер, 24 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
“У районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильної евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області”, – йдетсья в повідомленні.
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