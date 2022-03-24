“Пойду взламывать квартиры, высоток тут дох*я”: росіяни на Київщині продовжують займатися мародерством

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Російські окупанти розглядають облогу Києва як можливість забезпечити собі “безбідне” життя і продовжують займатися мародерством. Про це свідчать майже всі розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області, і які регулярно перехоплює СБУ.

Про це в четвер, 24 березня, повідомила СБУ.

“Окупанти вважають, що доля “посміхнулася їм”, адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства”, – йдеться в повіломленні.

На оприлюдненій нині розмові російський “вояка” просить рідних дізнатися ціну “нажитої” відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок:

“В принципе, эта командировка меня окупила”.

Не засмучується навіть, що на його батьківщині ціни пішли угору, зазначаютьв СБУ. Озвучує плани – встигнути “заробити” на безбідне життя.

“Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома”, – каже окупант.

“Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що на фоні всіх звірств рашистів в Україні, грабунок – це не злочин: “Это х*йня. Тут по домам єб*шат с минометов”. Хоча окупанту пора згадати, що “двохсотим” награбовані речі не знадобляться”, – додали в СБУ.

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