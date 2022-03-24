На півночі ЗСУ знищили колону забезпечення росіян, дещо – захопили

Фото: Генштаб ЗСУ

На півночі нашої країни Збройні сили знищили колону забезпечення росіян, дещо з техніки захопили собі. Про це вранці у четвер, 24 березня, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. “На півночі України частково знищено, а частково захоплено колону забезпечення російських окупантів. Спротив триває! Разом переможемо”, – йдеться в дописі із ліквідованою та трофейною ворожою технікою. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук