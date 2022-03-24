Минулої доби росіяни здійснили понад 250 літаковильотів, – Генштаб

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Минулої доби, 23 березня, російські окупаційні війська здійснили понад 250 літаковильотів. Це на 60 більше, ніж 22 березня.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у четвер, 24 березня.

“Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів (на 60 більше ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях”, – йдеться в повідомленні.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.

За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети.) Інформація про їх остаточне збиття уточнюється.

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