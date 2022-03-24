Мінометники “Азову” прицільно відпрацювали по ворожій техніці РФ у Маріуполі. ВІДЕО

Мінометні розрахунки полку “Азов” прицільно відпрацювали по ворожій техніці РФ у оточеному Маріуполі.
Про це “Азов” повідомив у четвер, 24 березня.
“Мінометники полку “Азов” продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів”, – йдеться в повідомленні.
“На відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, наші мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру”, – наголосили в полку.
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