Мінометники “Азову” прицільно відпрацювали по ворожій техніці РФ у Маріуполі. ВІДЕО

Скріншот із відео

Мінометні розрахунки полку “Азов” прицільно відпрацювали по ворожій техніці РФ у оточеному Маріуполі.

Про це “Азов” повідомив у четвер, 24 березня.

“Мінометники полку “Азов” продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів”, – йдеться в повідомленні.

“На відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, наші мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру”, – наголосили в полку.

Читайте також:

“Азов” показав свідчення полоненого в Маріуполі чеченця. ВІДЕО