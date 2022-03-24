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На Північному Кавказі відбувся перший протест проти кремлівської “політики утилізації мусульман в Україні”

24/03/2022 19:08

У Карачаєво-Черкесії (Північно-Кавказький федеральний округ РФ) відбувся перший виступ проти кремлівської “політики утилізації мусульман в Україні”.

Акція протесту відбулася 20 березня, інформує сайт “Вільний Ідель-Урал” з посиланням на Об’єднання незалежних російських журналістів.

Шість жінок перекрили рух на мосту через річку Хуса в станиці Зеленчуцька (районний центр КЧР).

“Жінки зупинили рух транспорту на знак протесту, вимагаючи інформації про своїх дітей та братів, які беруть участь у війні в Україні та зникли зі зв’язку”, – йдеться в публікації.

Поліція затримала протестувальниць. Щодо жінок склали шість адміністративних протоколів за ч. 6.1 ст. 20.2 КпАП РФ (порушення правил проведення мітингу).

Телеграм-канал ASTRA називає імена затриманих під час протесту: 29-річна Айшат Кіпкеєва, 29-річна Альбіна Гочіяєва, 55-річна Асіят Гочіяєва, 61-річна Патія Байчорова, 35-річна Фатіма Кіпкеєва та 30-річна Лія.

Нагадаємо, 23 березня полк “Азов” показав свідчення полоненого в Маріуполі чеченця з Урус-Мартана.

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