ДПСУ відзначила роботу роспропагандиста Гвоздєва, що скоригував удар ЗСУ по кораблях РФ у Бердянську

Керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що коригувальниками вогню, яким був знищений великий десантний корабель “Орськ” Чорноморського флоту РФ, стали російські пропагандисти.

Про це він написав у фейсбуці вдень у четвер, 24 березня.

Зазначається, що у спеціальній номінації “Кацапський пропагандон року – гордість України”, переміг Валентин Гвоздєв із телеканалу “Звезда”.

“За це він отримує прикордонну відзнаку в конкурсі “Смарагдова ліра”, метою якого є утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини. А перемагає він з детальним телевізійним сюжетом про великий десантний корабель “Орськ” Чорноморського флоту в порту Бердянська”, – написав очільник Держприкордонслужби.

Також він побажав пропагандисту й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над окупантами.

“Відтепер «Орськ» та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом”, – додав Дейнеко.

Нагадаємо, 21 березня, за повідомленням міноборони РФ, до порту Бердянськ прибув великий десантний корабель РФ “Орськ” проєкту 1171. Він став першим бойовим кораблем РФ, який зайшов в окупований порт і доставив воєнну техніку, зокрема БТР.

Вранці 24 березня стало відомо, що в порту Бердянська знищено цей великий десантний корабель.

Українські ЗМІ інформували, що було атаковано ще три кораблі РФ.

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