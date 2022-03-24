ДПСУ відзначила роботу роспропагандиста Гвоздєва, що скоригував удар ЗСУ по кораблях РФ у Бердянську

Керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що коригувальниками вогню, яким був знищений великий десантний корабель “Орськ” Чорноморського флоту РФ, стали російські пропагандисти.
Про це він написав у фейсбуці вдень у четвер, 24 березня.
Зазначається, що у спеціальній номінації “Кацапський пропагандон року – гордість України”, переміг Валентин Гвоздєв із телеканалу “Звезда”.
“За це він отримує прикордонну відзнаку в конкурсі “Смарагдова ліра”, метою якого є утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини. А перемагає він з детальним телевізійним сюжетом про великий десантний корабель “Орськ” Чорноморського флоту в порту Бердянська”, – написав очільник Держприкордонслужби.
Також він побажав пропагандисту й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над окупантами.
“Відтепер «Орськ» та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом”, – додав Дейнеко.
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