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Депортованим до РФ українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні, – розвідка

24/03/2022 14:41

Депортованим до РФ українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні.

Про це у четвер, 24 березня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

“Росіяни проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до РФ. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів РФ. В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін. Українцям «пропонують» офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що на сьогодні підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доправляють цивільне населення в якого вилучають документи. З людьми «працюють» співробітники ФСБ РФ.

Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край.

“Є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Відзначаються проблеми із забезпеченням харчуванням. Нагадуємо: примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема, дітей, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та черговим доказом поводження РФ як держави-терориста”, – наголосили в ГУР. 

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Україна

Депортованим до РФ українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні, – розвідка

Депортованим до РФ українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні. Про це у четвер, 24 березня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України. “Росіяни проводять масові заходи з переміщення українських громадян...

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