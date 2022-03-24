Білий дім створив секретну групу, яка розробляє можливі сценарії поведінки Путіна, – ЗМІ

Володимир Путін

Білий дім створив секретну робочу групу, яка розробляє можливі сценарії поведінки президента РФ Володимира Путіна і заходи НАТО у відповідь на випадок, якщо Росія вдасться до використання зброї масового ураження: чи то хімічної, бактеріологічної, чи ядерної.

Про це йдеться у статті New York Times, передає російська служба ВВС.

Так звана “команда тигрів”, куди входять фахівці з національної безпеки, з 28 лютого проводить імітаційні навчання, щоб відпрацювати можливі заходи у відповідь.

За словами неназваних джерел газети, група також опрацьовує реакцію на випадок атаки Путіна по території НАТО. Наприклад, якщо російські війська почнуть обстрілювати колони, що доставляють зброю та допомогу Україні з країн Альянсу.

Команда, яка зустрічається тричі на тиждень, також вивчає готовність Росії напасти на сусідні країни, включаючи Молдову та Грузію.

Усього місяць тому такі сценарії здавалися швидше гіпотетичними, пише газета. Але сьогодні і Білий дім, і штаб-квартира НАТО усвідомили, що Росія може вдатися до найпотужнішої зброї у своєму арсеналі, щоб вибратися із військової безвиході.

У середу, 23 березня, президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг заявили про зростання ознак того, що Росія готується застосувати в Україні хімічну зброю.

Очікується, що можливі сценарії розвитку подій усі лідери країн НАТО обговорять у четвер, 24 березня, на позачерговій сесії у Брюсселі, участь у якій візьме президент США Джо Байден.

Зустріч пройде за зачиненими дверима, без помічників та мобільних телефонів, і це буде перша зустріч усіх глав країн НАТО після початку російсько-української війни.

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