ЗСУ знищили 60% особового складу ворога в районі Ізюма, – ГШ

У районі міста Ізюм Харківської області Збройні сили України знищили майже дві третини живої сили і техніки російських підрозділів.
Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 12:00 у середу, 23 березня.
“На Слобожанському напрямку підрозділи російських окупантів зосереджують зусилля на блокуванні міст Харків та Суми та відновленні втрат особового складу.
В результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищено до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів”, – сказано в повідомленні.
Зазначається, що “противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням, а також логістичним забезпеченням”.
Як відомо, контроль над містом Ізюм має велике значення для недопущення оперативного оточення українських військ у зоні ООС на Донбасі.
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