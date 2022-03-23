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ЗСУ знищили 60% особового складу ворога в районі Ізюма, – ГШ

23/03/2022 13:15

У районі міста Ізюм Харківської області Збройні сили України знищили майже дві третини живої сили і техніки російських підрозділів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 12:00 у середу, 23 березня.

“На Слобожанському напрямку підрозділи російських окупантів зосереджують зусилля на блокуванні міст Харків та Суми та відновленні втрат особового складу.

В результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищено до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що “противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням, а також логістичним забезпеченням”.

Як відомо, контроль над містом Ізюм має велике значення для недопущення оперативного оточення українських військ у зоні ООС на Донбасі.

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