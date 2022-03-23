З початку війни в Україні рашисти вбили 121 дитину, – ОГП

Станом на 28-й день російської агресії в Україні внаслідок бойових дій загинула 121 дитина.

Про це 23 березня повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей.

Найбільше постраждало дітей у Київській – 61, Харківській – 41, Донецькій – 40, Чернігівській – 32, Миколаївський – 24, столиці – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській області – 14.

Ювенальні прокурори розповіли, що в Донецькій області російські військові продовжують обстрілювати міста та житлові масиви, за останній час від російської зброї загинули 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець, троє дітей отримали поранення.

Також в ОГП нагадали, що 17 березня на Київщині російський окупант на очах у 14-річного сина вбив батька багатодітної родини, син отримав кульові поранення. Це сталося, коли вони їхали по гуманітарну допомогу та ліки до центру окупованої Бучі, де проживає сім’я, адже у будинку родини майже два тижні не було газу, світла та води.

Увечері 22 березня ворожий снаряд влучив в багатоповерхівку у Рубіжному Луганської області: троє загиблих, двоє з них – діти.

Крім того, в ОГП повідомили, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів в Україні пошкоджено 548 закладів освіти, 72 з них зруйновано повністю. Це більше 220 шкіл, 155 дитячих садочків.

Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у місті Київ.

Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

В ОГП зазначили, що ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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