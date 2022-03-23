28-й день оборони України: Генштаб назвав втрати РФ від вторгнення

Ілюстративне фото

(У дужках – зміна порівняно з даними ранку 22 березня ).

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 березня орієнтовно склали:

Про це вранці у середу, 23 березня, інформує пресслужба Генштабу.

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