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28-й день оборони України: Генштаб назвав втрати РФ від вторгнення

23/03/2022 10:15

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російського агресора в живій силі й техніці.

Про це вранці у середу, 23 березня, інформує пресслужба Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 15 600 осіб (+300),
  • танків ‒ 517 од. (+8),
  • бойових броньованих машин (ББМ) ‒  1578 од. (+22),
  • артилерійських систем  – 267 од. (+15),
  • РСЗВ – 80 од. (без змін за добу),
  • засоби ППО – 47 од. (+2),
  • літаків – 101 од. (+2),
  • гелікоптерів – 124 од. (+1),
  • автомобільної техніки – 1008 од. (+8),
  • кораблі /катери  – 4 од. (+1),
  • цистерн з ПММ  – 70 од. (+10),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 42 од. (+7),
  • спеціальна техніка – 15 од.(без змін за добу).

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

(У дужках – зміна порівняно з даними ранку 22 березня).

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