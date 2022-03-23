Всі 4 чинні АЕС України продовжують стабільно виробляти електроенергію

Усі чотири чинні АЕС України продовжують стабільно виробляти електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.
Про це вранці в середу, 23 березня, повідомляє пресслужба “Енергоатому”.
“Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії НАЕК “Енергоатом” посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.
Енергоатом наголошує, що Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 19-ту добу перебувають під контролем ворожих військових формувань.
Всі шість енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації.
“Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників. Увесь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека – під загрозою.
У місті стало значно більше військових, зокрема і “поліціянтів” для придушення мирних зібрань енергодарців. Майже на всіх адмінбудинках зняли прапори України, а окупанти використовують засоби інформаційно-психологічного тиску, намагаються проводити агітаційну роботу серед населення, щоб схилити його на свій бік, та містяни посилають загарбників услід за російським воєнним кораблем”, – додали в компанії.
Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.
Вже четверту добу окупанти утримують викраденого першого заступника міського голови Івана Самойдюка, який координував всі гуманітарні вантажі до міста і не погодився на співпрацю з ворогом.
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