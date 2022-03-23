В Ірпені поліція відновлює роботу

Національна поліція відновлює свою роботу у місті Ірпінь, що під Києвом.

Про це вранці в середу, 23 березня, інформує пресслужба Нацполіції.

“Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій. Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз – допомога та евакуація мирних мешканців, які ще досі залишаються в Ірпені”, – йдеться в повідомленні.

Також спецпризначенці взаємодіють з українськими військовими і допомагають відновити роботу місцевої влади у місті.

Водночас повідомляється, що російські окупанти і далі нещадно обстрілюють Ірпінь.

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