В Ірпені поліція відновлює роботу

Національна поліція відновлює свою роботу у місті Ірпінь, що під Києвом.
Про це вранці в середу, 23 березня, інформує пресслужба Нацполіції.
“Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій. Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз – допомога та евакуація мирних мешканців, які ще досі залишаються в Ірпені”, – йдеться в повідомленні.
Також спецпризначенці взаємодіють з українськими військовими і допомагають відновити роботу місцевої влади у місті.
Водночас повідомляється, що російські окупанти і далі нещадно обстрілюють Ірпінь.
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