У Збройних силах – три нові бригадні генерали

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Указ про присвоєння військових звань підписав у середу, 23 березня, президент України Володимир Зеленський.

У Збройних силах України з’явилися три нові бригадні генерали – це Василь Зубанич, Сергій Перець та Сергій Собко.

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