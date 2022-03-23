У Збройних силах – три нові бригадні генерали

У Збройних силах України з’явилися три нові бригадні генерали – це Василь Зубанич, Сергій Перець та Сергій Собко.
Указ про присвоєння військових звань підписав у середу, 23 березня, президент України Володимир Зеленський.
Так, військове звання бригадного генерала присвоєно:
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