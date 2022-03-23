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У Пентагоні вважають, що бойова потужність армії РФ впала нижче 90%

23/03/2022 15:08

Бойова потужність Російської Федерації в Україні вперше з початку війни впала нижче 90% від її рівня до вторгнення.

Про це заявив високопоставлений представник Міноборони США, інформує The Guardian в середу, 23 березня.

За оцінками Сполучених Штатів, Росія зібрала понад 150 000 військових навколо України перед вторгненням 24 лютого разом із достатньою кількістю авіації, артилерії, танків та іншої вогневої техніки для повномасштабної атаки.

“Ми оцінюємо російську бойову потужність трохи нижче 90 відсотків”, – сказав американський чиновник.

“Вони витрачають дуже багато, але вони також накопичили жахливо багато з ранньої осені. Вперше вони можуть бути на рівні трохи нижче 90%”, – зазначив він.

Представник Міноборони також критично оцінив здатність Росії захопити Україну, описуючи проблеми з моральним духом, проблеми з командуванням, залежність від військовозобов’язаних і зупинене просування до Києва.

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