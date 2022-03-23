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У Пентагоні відреагували на “ядерні” заяви Кремля

23/03/2022 08:47

У Вашингтоні назвали небезпечною риторику Москви щодо використання ядерної зброї.

Про це вранці в середу, 23 березня, інформує “Європейська правда”.

“Це не так, як повинна діяти відповідальна ядерна держава”, – сказав речник міністерства оборони США Джон Кірбі.

Він наголосив, що посадовці Пентагону “не бачать нічого, що би підштовхнуло нас до висновку, що нам потрібно змінити нашу позицію стратегічного стримування”.

“Ми контролюємо все якнайкраще”, – додав він.

Напередодні прессекретар президента РФ Володимира Путіна визнав, що Росія ще не досягла жодної зі своїх військових цілей в Україні, і відмовився заперечувати, що Москва може вдатися до використання ядерної зброї.

На запитання, за яких умов Путін використає ядерний потенціал Росії, Дмитро Пєсков відповів: “Якщо це екзистенційна загроза для нашої країни, то може бути”.

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