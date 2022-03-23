У Києві рятувальники при гасінні пожежі потрапили під ворожий обстріл. ВІДЕО

У Києві вогнеборці під час гасіння пожежі потрапили під ворожий обстріл.
Про це вдень у середу, 23 березня, інформує пресслужба ДСНС.
Пресслужба рятувальників поширила відео:
“Там, де можливо хоч щось зробити, щоби обстріляна будівля не перетворилася на факел і не стала маяком для чергового удару, наші хлопці і дівчата намагаються якомога скоріше приборкати вогонь.
Ще ніколи наші рятувальники не були так близько до цієї межі, коли одна хвилина вагань може призвести до незворотного. І попри це, вони продовжують працювати і рятувати. А ворог продовжує підкидати роботи, цинічно обстрілюючи столицю та інші міста нашої України”, – йдеться в повідомленні ДСНС.
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