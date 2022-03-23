У Києві рятувальники при гасінні пожежі потрапили під ворожий обстріл. ВІДЕО

У Києві вогнеборці під час гасіння пожежі потрапили під ворожий обстріл.

Про це вдень у середу, 23 березня, інформує пресслужба ДСНС.

Пресслужба рятувальників поширила відео:

“Там, де можливо хоч щось зробити, щоби обстріляна будівля не перетворилася на факел і не стала маяком для чергового удару, наші хлопці і дівчата намагаються якомога скоріше приборкати вогонь.

І в якусь мить, коли чуєш чергові залпи, постає питання вибору: кидати ствол і бігти в укриття чи намагатися максимально загасити хоч один осередок? Кидати ствол і бігти в укриття, чи сподіватися на бронік, який хоч якось захистить і продовжувати свою боротьбу? Запитань багато, а часу – ні.

Ще ніколи наші рятувальники не були так близько до цієї межі, коли одна хвилина вагань може призвести до незворотного. І попри це, вони продовжують працювати і рятувати. А ворог продовжує підкидати роботи, цинічно обстрілюючи столицю та інші міста нашої України”, – йдеться в повідомленні ДСНС.

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