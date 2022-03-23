У Києві під обстрілом загинула російська журналістка

У Києві під обстрілом загинула журналістка російського інтернет-видання The Insider Оксана Бауліна.
Про це видання повідомило на своєму сайті.
“Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці і потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний. Двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до приходу в The Insider Бауліна працювала у “Фонді боротьби з корупцією” Олексія Навального.
Після того, як “ФБК” в Росії визнали екстремістською організацією, журналістка виїхала з Росії.
Близько 18-ї години міський голова Києві Віталій Кличко повідомив, що у столиці зазнала обстрілу парковка торговельного центру в Подільському районі, одна людина загинула і двох госпіталізували.
Останній пост Бауліної у Facebook датований 5 березня: “10-й день війни. У мене немає для всіх нас інших підбадьорливих слів, крім цих”, – написала журналістка, опублікувавши фото плаката із зображенням посмертної маски Йосипа Сталіна та написом: “Помер той. Помре і цей”.
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