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У Києві під обстрілом загинула російська журналістка

23/03/2022 22:47

У Києві під обстрілом загинула журналістка російського інтернет-видання The Insider Оксана Бауліна.

Про це видання повідомило на своєму сайті.

“Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці і потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний. Двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до приходу в The Insider Бауліна працювала у “Фонді боротьби з корупцією” Олексія Навального.

Після того, як “ФБК” в Росії визнали екстремістською організацією, журналістка виїхала з Росії.

Близько 18-ї години міський голова Києві Віталій Кличко повідомив, що у столиці зазнала обстрілу парковка торговельного центру в Подільському районі, одна людина загинула і двох госпіталізували.

Останній пост Бауліної у Facebook датований 5 березня: “10-й день війни. У мене немає для всіх нас інших підбадьорливих слів, крім цих”, – написала журналістка, опублікувавши фото плаката із зображенням посмертної маски Йосипа Сталіна та написом: “Помер той. Помре і цей”.

The Insider — інтернет-видання, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, фактчекінгу та політичній аналітиці. Редакція видання розташовується в Ризі (Латвія).

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