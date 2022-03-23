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США офіційно визнали дії Росії в Україні воєнними злочинами

23/03/2022 23:38
Сполучені Штати Америки офіційно визнали дії Росії в Україні воєнними злочинами.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

“Сьогодні я можу оголосити, що на підставі наявної у нас інформації уряд США вважає, що російські війська вчинили воєнні злочини в Україні”, – заявив очільник Держдепартаменту США.

Він наголосив, що ця позиція ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з офіційних та розвідувальних джерел.

Також Блінкен підкреслив, що уряд США й надалі відстежуватиме всі повідомлення про воєнні злочини РФ та ділитиметься зібраною інформацією із союзниками, партнерами, міжнародними установами й організаціями.

“Ми прагнемо добитися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включно з кримінальним переслідуванням”, – заявив держсекретар США.

Заява Блінкена пролунала після того, як він сам, а також президент Джо Байден і заступник держсекретаря Венді Шерман визнавали, що воєнні злочини РФ в Україні таки були, але подавали це як свою особисту думку.

Як писала “Новинарня“, на початку березня Міжнародний кримінальний суд за зверненням 39 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

16 березня Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну.

У російській владі заявили, що виконувати рішення суду не збираються.

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